Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Via Telamonio

Grosseto. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di lunedì 28 agosto in via Telamonio, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 1/C (dopo l’attraversamento pedonale ivi posto) fino ai pressi del civico 3 (per una lunghezza di 16 metri), è istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni relative allo scarico di materiale, mediante un idoneo mezzo, per conto della ditta Autotrasporti Zambonin.

Durante il periodo di validità del divieto, sul marciapiede interessato o adiacente all’area dei lavori sarà installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni” – pedoni sul lato opposto – utilizzando i necessari accorgimenti di protezione secondo le vigenti normative anche con l’ausilio di movieri.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali esistenti.

Via Gramsci

Dalle ore 12.00 alle ore 16.30 di lunedì 28 agosto, in via Gramsci, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Ximenes e via Guerrazzi, sulla carreggiata di destra rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 3/B fino ai pressi del civico 3/D, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli, eccetto il mezzo a servizio dei lavori suddetti, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli, al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni relative a un trasloco mediante un idoneo mezzo, in una casa situata nel fabbricato

Sul marciapiede adiacente ai lavori, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, garantendo idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Resta consentito l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali eventualmente presenti.