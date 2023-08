Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Via Col di Lana

Grosseto. Dalle ore 8.00 di martedì 29 agosto fino alle ore 19.00 di venerdì 8 settembre, in via Col di Lana, a Grosseto, su ambo i lati, nel tratto compreso dall’altezza del civico 27 fino all’altezza del civico 24, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli al fine di realizzare i lavori relativi all’allaccio alla fognatura chiara e nera dei fabbricati.

Nel periodo di validità dei divieti, in via Col di Lana, nel tratto compreso tra via delle Alpi e via Monte Rosa, e in via delle Alpi, nella corsia con direzione verso via Col di Lana, è istituito il divieto di transito agli autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Nel periodo di validità dei divieti, per gli autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate che transitano in via Col di Lana, giunti in prossimità dell’intersezione con via delle Alpi, è istituita la direzione obbligatoria in quest’ultima via, in direzione della rotatoria con via Monte Cengio.

Nello stesso periodo, sul marciapiede interessato o adiacente all’area dei lavori, dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni” sul lato opposto, utilizzando i necessari accorgimenti di protezione secondo le vigenti normative anche con l’ausilio di movieri.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Prestare attenzione.

Via Fabio Massimo

Da lunedì 28 agosto a venerdì 17 novembre, in via Fabio Massimo, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 28 fino al civico 30, è istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli al fine di eseguire lavori di manutenzione del fabbricato ivi posto per conto della ditta Grog Costruzioni Srl.

Sul marciapiede adiacente, per tutta la lunghezza dell’occupazione, sarà realizzato un passaggio pedonale di almeno 1,00 metri di larghezza, protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali esistenti.

Festa di Santa Lucia

In occasione della 55esima festa parrocchiale di Santa Lucia, a Grosseto, da venerdì 8 settembre a domenica 17 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, in viale Cavalcanti, nella carreggiata con direzione verso viale Uranio, da dopo l’accesso carrabile della parrocchia di Santa Lucia (retro chiesa) per una lunghezza di 15 metri, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli.