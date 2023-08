Un nuovo playground in paese: ecco il campo da calcio e basket dedicato ai ragazzi

Scansano (Grosseto). Due porte nuove fiammanti sui lati corti, un canestro da basket a metà del lato lungo e la recinzione rimessa a nuovo: è stato inaugurato a Scansano il playground dedicato ai bimbi e ragazzi del paese.

“Per noi – ha detto prima di tagliare il nastro il sindaco Maria Bice Ginesi ai tanti ragazzini che la circondavano – lo sport è un elemento fondamentale per la vostra crescita e per favorire l’unione e l’amicizia tra di voi. Per questo abbiamo deciso di investire nel risanamento di questo campo risorse importanti viste le ristrettezze di bilancio”.

Poi il messaggio più importante: “Questo campo – ha sottolineato Ginesi – ora è affidato a voi che dovete averne cura, non sporcandolo e segnalandoci eventuali problemi. Siate i suoi custodi. E organizzatevi per giocare tutti, a turno”.

“Lo sport e la diffusione dei suoi valori sono fra gli obiettivi della nostra amministrazione. Siamo certi – ha sottolineato l’assessore Alessandro Fulda – che questo campo diventerà un nuovo luogo di aggregazione per tutti i ragazzi di Scansano”.

I lavori di risanamento e messa in opera sono stati eseguiti in tempi ristretti, per poter consegnare il playground ai ragazzi prima che l’estate finisca, grazie soprattutto all’impegno dell’architetto Roberto Bucci.

Un brindisi ideale lo hanno fatto anche i tanti frequentatori delle panchine del parco delle Cascine, che non dovranno più schivare le pallonate dei piccoli calciatori in erba.