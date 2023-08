“Sostegno alla locazione 2023”: il Comune pubblica il bando per i contributi

Grosseto. La Giunta comunale ha approvato la prosecuzione del progetto “Sostegno alla locazione 2023” a favore di cittadini residenti nel comune di Grosseto.

Il piano, predisposto dai Servizi sociali e finanziato con un fondo da 146.139,45 euro, consiste nel sostenere economicamente un soggetto intestatario di un contratto di locazione a seguito di un accordo di riduzione con il proprietario dell’immobile concesso in affitto, al quale verrà erogato un sostegno economico a fronte della riduzione del canone di locazione concessa all’inquilino.

Oggi è stato pubblicato anche l’avviso con tutti i dettagli dell’iniziativa e i requisiti necessari per poter presentare la domanda.

I requisiti

Il canone originario non deve superare i 600 euro mensili e l’inquilino non deve avere un Isee superiore a 20mila euro. Il contributo verrà erogato in proporzione alla rinegoziazione, ma non potrà superare 1.500 euro complessivi per le mensilità da agosto a dicembre 2023.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 00.01 del 07 agosto fino alle ore 23.59 del 15 settembre 2023 fino ad esaurimento fondi, sull’apposito modello scaricabile dal sito internet dell’amministrazione comunale al link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/ o ritirabile negli uffici dei servizi sociali in via degli Apostoli 11 in orario d’ufficio e dovrà pervenire a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Nell’oggetto della posta certificata (Pec) dovrà essere indicato:

nominativo del richiedente il contributo;

la seguente dicitura: “Domanda per la prosecuzione del progetto ‘Sostegno alla locazione’ 2023 a favore di cittadini residenti nel comune di Grosseto”.

Le domande pervenute ed in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso e corredate della documentazione necessaria, verranno valutate dall’ufficio servizi sociali del Comune di Grosseto avvalendosi della consulenza del Coeso Società della Salute – soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali – che si occuperà anche dell’erogazione del contributo.