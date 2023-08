Abolizione reddito di cittadinanza, sindaco: “Bene così, stop a lancio di quattrini come coriandoli” – VIDEO

Grosseto. “Il reddito di cittadinanza è costato alle casse pubbliche oltre 30 miliardi di euro. Una cifra pazzesca. Bene ha fatto il Governo di Giorgia Meloni ad abolirlo”.

A dichiararlo, in un video postato sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Truffe, furbetti che incassavano e intanto lavoravano in nero, gente spiaggiata sul divano: tutto a nostre spese. Si è trattato di una misura dannosa, insostenibile – continua il sindaco -. Donne e uomini hanno il diritto di lavorare, di sentirsi realizzati. Il reddito di cittadinanza in molti casi è stato solo apatia e diritto all’ozio. Alcuni ne hanno avuto davvero bisogno: questi soggetti fragili continueranno a essere aiutati. Sì, perché oltre al grande lavoro svolto ogni giorno dai servizi sociali presenti su tutto il territorio nazionale, nasceranno due nuovi strumenti: il supporto alla formazione e al lavoro e l’assegno d’inclusione. Ci saranno anche incentivi per le aziende che assumono, tra questi l’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro per 12 mesi”.

“Insomma, l’obiettivo non è più rastrellare consenso grazie all’assistenzialismo sfrenato, alla pioggia di quattrini lanciati dal cielo come coriandoli – termina il sindaco –. Adesso si punta su nuove politiche del lavoro: finalmente”.

Ecco il link al video del sindaco: https://www.facebook.com/AntonfrancescoVivarelliColonna/videos/1265053564371597