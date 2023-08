Musei toscani per l’Alzheimer: il Comune conferma l’adesione al progetto

Grosseto. Confermata l’adesione del Comune di Grosseto al Sistema dei Musei toscani per l’Alzheimer anche per il triennio 2023/24, 2024/2025 e 2025/2026. Il progetto, fortemente voluto dalla Regione Toscana e seguito dall’associazione L’Immaginario, promuove attività a carattere culturale per persone con il morbo di Alzheimer.

“Le iniziative culturali risultano essere di grande aiuto per coloro che soffrono di questo tipo di malattia – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Da quando il Museo archeologico e daArte della Maremma ha scelto di aderire a questa rete, nel 2020, sono stati realizzati numerosi incontri nelle Rsa del territorio; tra questi ne ricordiamo ben 19 durante lo scorso anno e già 12 nel 2023. La cifra di adesione al progetto corrisponde a 400 euro, ma il costo risulta essere irrisorio rispetto al beneficio riscontrato da alcuni cittadini. Un ringraziamento particolare va sicuramente alla direttrice del Maam e a tutto il personale per l’impegno e la sensibilità che hanno dimostrato in questi anni e per lavoro che svolgeranno nel prossimo triennio.”