Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Da oggi, venerdì 4 agosto, fino e non oltre sabato 30 settembre, nel centro abitato di Grosseto, in via Tripoli, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 113 fino ai pressi del civico 115, è istituito il divieto di sosta al fine di consentire i lavori edili relativi alla ristrutturazione edilizia del fabbricato ivi posto.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.