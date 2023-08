Sicurezza stradale: in arrivo nuovi attraversamenti pedonali rialzati in città e nelle frazioni

Grosseto. Strade più sicure in città grazie all’approvazione del Piano particolareggiato del traffico urbano relativo agli attraversamenti pedonali rialzati sul territorio comunale.

Uno strumento importante attraverso il quale l’amministrazione Vivarelli Colonna si propone di conseguire un netto miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di circolazione, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali nelle vie interne dei centri abitati, che spesso costituiscono un punto di criticità per i cittadini e le utenze più deboli.

Il progetto

L’ambizioso progetto permette di conseguire un duplice obiettivo. Se da un lato l’attraversamento dei pedoni è reso più sicuro tramite la realizzazione di una zona di accumulo sopraelevata e un miglioramento della visibilità, dall’altro la velocità dei veicoli in transito viene conseguentemente ridotta. Ad oggi sono stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati nel centro abitato di Braccagni, lungo la strada provinciale 152; due nel centro abitato di Roselle, lungo via Batignanese; tre in località Stiacciole, lungo la strada provinciale 159 e due su viale della Repubblica a Grosseto.

Gli interventi hanno prodotto effetti positivi sul territorio comunale, tanto che l’amministrazione ha provveduto ad incrementare il numero di attraversamenti pedonali rialzati, da realizzarsi di fronte al sagrato della chiesa del Cristo, in viale Mascagni, viale Cimabue, viale Uranio, via Scansanese, via Emilia, via Cesare Battisti, Batignano (strada provinciale 153) e Alberese (nei pressi della chiesa e del centro visite del Parco regionale della Maremma).

“La messa a dimora dei nuovi attraversamenti pedonali rappresenta un ulteriore passo avanti verso la creazione di una città sempre più smart e attenta al cittadino – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale –. Un obiettivo prioritario della nostra amministrazione che, oltre ad aver aderito al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile (Pums), ad aver realizzato oltre 70 chilometri di pista ciclabile e approvato il progetto esecutivo della futura greenway urbana, continua a promuovere azioni di traffic calming finalizzate alla riduzione degli effetti negativi prodotti del traffico cittadino. Gli attraversamenti pedonali rialzati, in questo senso, costituiscono un ulteriore incentivo per la mobilità pedale, garantendo la continuità della rete dei marciapiedi, la riduzione dei dislivelli, nonché maggiore sicurezza per la collettività. Nei prossimi mesi, continueremo con il cronoprogramma dei lavori intervenendo anche in altri punti considerati pericoli per la velocità di percorrenza delle strade che minacciano la sicurezza degli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni”.