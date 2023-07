“Back to the past”, la Pro Loco festeggia 90 anni: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. In occasione degli eventi di “Back to the past – 90° della Pro Loco“, nel centro abitato di Marina di Grosseto, in via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra via Granducato di Toscana e via della Chiesa di San Rocco, e in via della Chiesa di San Rocco, lungo la carreggiata in uscita dalla Ztl, nel tratto compreso tra via IV Novembre e via XXIV Maggio, dalle 14.00 sino alle 4.00 di venerdì 4 agosto è istituito il divieto di transito e sosta, con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli eccetto i mezzi al seguito dell’evento (con apposito pass fornito dall’organizzazione) e con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti.

Inoltre, è istituito il divieto di transito al passaggio del corteo organizzato dalla Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Il corteo

La sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti, nelle seguenti vie, piazze e strade del territorio Comunale di Grosseto:

partenza prevista alle 19.30 circa dalla località di Principina a Mare dall’area di via del Pesce Luna per proseguire sul seguente percorso: viale Tirreno – piazzale Tirreno – viale Tirreno – via del Delfino – per continuare su strade provinciali fino a raggiungere la località di Marina di Grosseto, via delle Colonie – via della Letizia – via Serena – via delle Colonie – via del Giglio – via dell’Elba – lungomare Leopoldo II di Lorena – all’altezza del Cavallino il corteo si immetterà in via della Chiesa di San Rocco – via IV Novembre – via Granducato di Toscana (ingresso Ztl) – via XXIV Maggio e via della Chiesa di San Rocco per raggiungere le aree di sosta autorizzate.

Si precisa che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito del corteo di veicoli partecipanti alla manifestazione;

è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

in ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione;

durante il passaggio del corteo i componenti del medesimo dovranno adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare ogni pericolo a persone e cose;

Saranno garantite una corsia veicolare (per mezzi di soccorso ed eventuali autorizzati) non inferiore a 3,50 metri di larghezza e l’assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza a quanto disposto in materia che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura volta ad evitare pericoli e incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell’inizio e della fine della manifestazione.