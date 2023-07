Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Da lunedì 31 luglio, fino e non oltre venerdì 4 agosto, in via Lucania, a Grosseto, sul lato destro rispetto al senso di marcia consentito, dal civico 7 fino all’area d’intersezione con via Lombardia, è istituito il divieto di fermata al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni relative alla manutenzione ordinaria delle facciate del condominio di via Lombardia 24.

Durante il periodo di validità dei divieti è istituito un attraversamento pedonale provvisorio (di colore giallo) in via Lucania, al civico 7, e l’impresa esecutrice in caso di necessità è autorizzata a istituire per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso il divieto di fermata su ambo i lati.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali eventualmente presenti.