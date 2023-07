Amichevole Grosseto-Fiorentina: occhio ai divieti e alle modifiche al traffico intorno allo stadio

Grosseto. In occasione dell’incontro di calcio amichevole tra la squadra dell’ U.S. Grosseto 1912 e la squadra dell’Acf Fiorentina, in programma martedì primo agosto allo stadio comunale “Carlo Zecchini”, dalle 17.30 e fino ad un’ora dopo la fine della stessa, e comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale, all’interno dell’area ricompresa tra via Tarquinia, il rilevato ferroviario (nel tratto dal sottopasso di piazza Stadio al sottopasso di via P. Aldi), via P. Aldi, via Michelangelo, piazza Donatello, piazza Raffaello Sanzio e via Telamonio (nel tratto da piazza Raffaello Sanzio al rilevato ferroviario), sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli:

il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione a tutti i veicoli – eccetto quelli autorizzati e sotto specificati, nelle seguenti vie e/o piazze: Capena, Porto Loretano (nel tratto compreso tra via Vetulonia e via Telamonio), Felsinea, Vetulonia, Signorini, Lega, Veterani dello Sport, Atleti Azzurri d’Italia, Stadio, Fattori, Caravaggio (nel tratto da piazza Stadio a via P. Aldi), Verrocchio, Tintoretto, Veronese, Segantini, Donatello e via Michelangelo, nel tratto di fronte cal ampo Zauli e delimitato dalle intersezioni con piazza Donatello;

l’accesso all’interno di questa area (oltre naturalmente ai mezzi di polizia, di soccorso, di servizio, degli organi d’informazione, dei veicoli a servizio di portatori di handicap) è consentito ai veicoli dei residenti al fine di accedere ad aree esterne alla sede stradale;

in via Fattori ci saranno stalli di sosta riservati ai bus dei tifosi ospiti;

in piazza Donatello, ci saranno stalli di sosta riservati ai mezzi delle autorità, di vip muniti di accredito, della stampa, dei giornalisti muniti del tesserino dell’ordine dei giornalisti e dei veicoli della U.S. Grosseto muniti di pass rilasciato dalla società;

in piazza Atleti Azzurri d’Italia ci sarà l’area di sosta riservata ai veicoli della U.S. Grosseto muniti di permesso (massimo 20) negli appositi stalli predisposti e ai mezzi di Polizia;

nelle due aree di sosta comprese tra via Veterani dello Sport e via Signorini, ci stanno stalli riservati ai mezzi di Polizia e di soccorso e ai veicoli a servizio delle persone con ridotte capacità motorie;

in via Veterani dello Sport, nel tratto sottostante la tribuna coperta, è consentito il transito e la sosta agli autobus che trasportano le squadre di calcio che dovranno disputare l’incontro, alle auto dei presidenti delle due squadre, alle auto a servizio della terna arbitrale e del servizio antidoping e ai mezzi delle reti televisive;

nel Piazzale Bearzot, ci sarà l’area di sosta riservata ai mezzi di Polizia e soccorso;

in via Caravaggio, nel tratto compreso tra piazza Stadio e via Aldi, ci saranno stalli di sosta riservati a veicoli dei tifosi della squadra ospite.

Il personale della Polizia Municipale e gli ausiliari incaricati del servizio avranno facoltà di procedere all’adozione di tutte le misure che riterranno utili per la modifica e l’adeguamento della viabilità in base alle esigenze di traffico.