Lavori in corso in città: modifiche a percorsi e fermate dei bus

Grosseto. A Grosseto, da oggi – lunedì 24 luglio – e fino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre venerdì 4 agosto, per l’istituzione di un cantiere in via De Nicola, nel tratto compreso tra l’intersezione della rotatoria con via Papa Giovanni XXIII e l’intersezione della rotatoria con via Einaudi, le corse autobus di Autolinee Toscane in transito effettueranno deviazione su via Aurelia Antica e via Andrea del Sarto, da dove riprenderanno il normale itinerario.

Saranno temporaneamente sospese le seguenti fermate identificate dai seguenti codici: