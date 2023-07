Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Via Scansanese

Grosseto. In via Scansanese, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Adige e via Garigliano, sul lato destro rispetto alla direzione verso via Adige, dai pressi del civico 12 fino ai pressi del civico 8 (per tutta la lunghezza dell’occupazione), è in corso, fino e non oltre venerdì 11 agosto, il divieto di sosta (24 ore su 24) con rimozione forzata di tutti i veicoli al fine di consentire dei lavori edili relativi alla manutenzione della facciata del fabbricato ivi posto.

Inoltre, fino a venerdì 15 settembre:

in via Scansanese , nel tratto compreso tra via Adige e via Garigliano, sul lato destro rispetto alla direzione verso via Adige, dai pressi del civico 20 fino ai pressi del civico 12 (per tutta la lunghezza dell’occupazione), è istituito il divieto di sosta (24 ore su 24) con rimozione forzata di tutti i veicoli con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato a persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posto;

in via Scansanese, nei pressi del civico 12/8, è istituito uno stallo di sosta riservato a persona con impedite o limitate capacità motorie (segnaletica verticale e orizzontale), e l'impresa esecutrice è autorizzata a istituire il divieto di fermata per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Via Piave

Da giovedì 27 luglio, fino al termine dei lavori e non oltre venerdì 28 luglio, con orario giornaliero dalle 7.00 alle 18.00, in via Piave, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Corridoni, e precisamente dal civico 9 al civico 19, è istituito il divieto di transito e della sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sulla copertura del fabbricato ivi posto (il teatro Moderno), mediante l’ausilio di una piattaforma aerea.

Al fine di consentire la manovra di ingresso del veicolo a servizio dell’intervento suddetto, dalle 7.30 alle 9.00, in via Piave, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Corridoni, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dall’angolo con via Oberdan fino al civico 5, è istituito il divieto di fermata, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli per il carico e scarico merce.

Durante il periodo di validità dei divieti, la circolazione è così modificata e regolamentata:

via Piave, nel tratto compreso tra via Oberdan e il civico 9, è strada senza uscita, con ingresso dalla stessa via Oberdan, con l’ausilio di movieri;

via Piave, nel tratto compreso tra il civico 19 e via Corridoni, è strada senza uscita, con ingresso dalla stessa via Corridoni, con l’ausilio di movieri;

via Piave, nel tratto compreso tra il civico 19 e via Corridoni, suo ambo i lati, è istituito il divieto di fermata.

Saranno garantiti il transito pedonale e gli accessi alle proprietà private dove presenti.