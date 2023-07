Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. A partire da oggi, venerdì 21 luglio, fino e non oltre sabato 22 luglio, in via Goldoni snc, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione verso il corso Carducci, dopo il civico 8 e per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli, compreso gli autorizzati alla Ztl, al fine di consentire alcuni lavori relativi alla manutenzione ordinaria in un’unità immobiliare situato nel fabbricato ivi posto.

Nello stesso tratto è istituito il senso unico alternato regolamentato a vista.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via dei Gracchi

Da mercoledì 9 agosto, fino e non oltre giovedì 8 agosto 2024, in via dei Gracchi, a Grosseto, dai pressi del civico 39 fino ai pressi del civico 41 (per tutta la lunghezza dell’occupazione), è istituito ambo i lati il divieto di fermata al fine di realizzare i lavori relativi alla manutenzione straordinaria del fabbricato ivi posto.

Inoltre, nello stesso tratto, dovrà sempre rimanere libera una corsia per regolare il transito veicolare non inferiore a 2,75 metri di larghezza e dovrà essere istituito il senso unico alternato regolamentato a vista.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.