Grosseto. Dalle 8.30 di lunedì 24 luglio, fino e non oltre le 19.00 di venerdì 28 luglio, in via Albinoni, a Grosseto, nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via De Barberi, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli al fine di consentire alcuni lavori di sostituzione di apparecchiature all’interno della camera di manovra ivi posta, per conto di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Durante il periodo di validità del divieto sono istituite le seguenti modifiche al traffico:

per i veicoli provenienti da via de Barberi con direzione piazza della Libertà, giunti in prossimità dell’intersezione con via Albinoni, è istituita la direzione obbligatoria a dritto in direzione di piazza della Libertà;

per i veicoli provenienti da via de Barberi con direzione Cittadella dello Studente, giunti in prossimità dell’intersezione con via Albinoni è istituita la direzione obbligatoria a dritto in direzione della Cittadella dello Studente;

via Albinoni, nel tratto compreso tra il civico 2 e via Vivaldi, è strada senza uscita con ingresso da via Vivaldi.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività eventualmente presenti (con particolare riferimento alla struttura ricettiva Warmup).

Strada dei Pupilli

Dalle 22.00 di lunedì 24 luglio, fino e non oltre le 6.00 di martedì 25 luglio, a Braccagni, nella Strada dei Pupilli, in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km. 200 + 859 della linea ferroviaria Siena – Grosseto, è istituito il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni per consentire l’esecuzione di lavori inerenti interventi di risanamento del binario.

Durante il periodo di validità dei divieti sono istituite le seguenti modifiche al traffico

a Braccagni, lungo la Strada Dei Pupilli, il tratto compreso tra la S.P.152 e il passaggio a livello posto al Km. 200 + 859 della linea ferroviaria Siena – Grosseto, è strada senza uscita con ingresso dalla S.P.152 (a valle dell’area d’intervento);

a Braccagni, lungo la Strada Dei Pupilli, il tratto compreso tra il passaggio a livello posto al Km. 200 + 859 della linea ferroviaria Siena – Grosseto e l’arcata del sottopasso ferroviario ivi posto, è strada senza uscita con ingresso dalla S.P.152 (a monte dell’area d’intervento).

Saranno comunque garantiti gli accessi alle proprietà private, dove presenti.