Lavori in alcune vie cittadine: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Via del Terminillo

Nel periodo compreso da giovedì 20 luglio, fino e non oltre mercoledì 9 agosto, in via Terminillo, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 1 per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di sosta (24 ore su 24) per lavori di manutenzione di un fabbricato.

Durante il periodo di apertura del cantiere stradale, è istituito un attraversamento pedonale provvisorio di colore giallo, in corrispondenza del civico 13 di via Terminillo. L’impresa esecutrice (in caso di necessità) è autorizzata a istituire il divieto di fermata, ambo i lati, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via Giulio Cesare

Dalle 8.00 fino e non oltre le 14.00 di sabato 22 luglio, in via Giulio Cesare, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 47/B fino ai pressi del civico 43 (prima dell’attraversamento pedonale ivi posto), è istituito il divieto di sosta al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni relative a un trasloco.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via Adriatico

Dalle 8.00 alle 11.00 di mercoledì 26 luglio, in via Adriatico, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 8 fino all’attraversamento pedonale ivi posto, al fine di consentire i lavori relativi al taglio di piante di alto fusto, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, eccetto i mezzi a servizio dei lavori suddetti, con la soppressione temporanea dello stallo riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite capacità motorie ivi posto. Verrà comunque istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite e limitate capacità.

Saranno garantiti il transito pedonale e gli accessi alle proprietà private dove presenti.