“Street Night”: attenzione alle modifiche alla circolazione e ai divieti

Marina di Grosseto (Grosseto). In occasione della “Street Night“, dalle 18.00 di venerdì 21 luglio fino alle 1.00 di sabato 22 luglio e comunque fino al termine dell’evento, a Marina di Grosseto, nell’area di parcheggio di via Petrarca, nel tratto di carreggiata compresa tra via Tasso e via Ariosto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, nei primi 7 stalli di sosta riservati agli autoveicoli ivi posti, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione (con apposito pass fornito dall’associazione Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare).