Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Nel periodo compreso da lunedì 17 luglio, fino e non oltre giovedì 14 settembre, in via Trento a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 54 (dopo l’attraversamento pedonale) fino al civico 56/C, è istituito il divieto di sosta con rimozione per lavori di ristrutturazione edilizia.

Inoltre, nello stesso periodo, sempre in via Trento, sul lato destro rispetto alla direzione consentita (opposto all’occupazione), dall’altezza del civico 54 (dopo l’attraversamento pedonale) fino all’altezza del civico 56/C (proiezione dell’occupazione), è istituito il divieto di fermata.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali esistenti.