Campionato italiano junior di atletica leggera: attenzione alle modifiche al traffico

Grosseto. In occasione del Campionato italiano junior di atletica leggera a Grosseto, dalle 13.00 di giovedì 20 luglio fino alle 18.00 di domenica 23 luglio, e comunque sino a cessate esigenze, su piazza Azzurri d’Italia e in via Veterani dello Sport, nel tratto antistante l’ingresso carrabile dello stadio e del campo Zauli, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi del comitato organizzatore, provvisti di apposito pass “Col”, e dei mezzi utilizzati per carico e scarico merce passeggeri, provvisti di apposito pass “Col”.