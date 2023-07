Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti in alcune vie

Via Della Robbia

Grosseto. Dalle ore 8.00, fino e non oltre le ore 14.00 di venerdì 14 luglio, in via Della Robbia, a Grosseto, sul lato destro. rispetto alla direzione verso via Cimabue, dai pressi del civico 6 fino ai pressi del civico 2, è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via della Pace

Dalle ore 12.00, fino e non oltre le ore 18.00 di martedì 25 luglio, in via della Pace, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Monte Bianco e via Pasubio, nella corsia con direzione verso piazza Volturno, da dopo il civico 51 fino all’attraversamento pedonale ivi posto (nei pressi del civico 59), è istituito il divieto di sosta al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni relative a un trasloco.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via Tripoli

Domenica 30 luglio, dalle ore 18 fino alle ore 24, in via Tripoli, a Grosseto, di fronte all’ingresso del Teatro Moderno, sul lato sinistro secondo il senso di marcia, da fronte civico 31 a fronte civico 41, è istituito il divieto di sosta in occasione di uno spettacolo teatrale.