Tornano “Paese di Vino” e “Music & Wine”: attenzione ai divieti nella frazione

Istia d’Ombrone (Grosseto). Dalle 8.00 fino alle 24.00 di sabato 15 luglio, nel centro abitato di Istia d’Ombrone, in particolare in piazza delle Mura, piazza della Chiesa, piazza del Castello e via della Portaccia, è istituito il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni Ztl, al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni “Paese di Vino” e “Music & Wine”.

In piazza della Chiesa, lo stesso divieto sarà attivo dalle ore 8.00 fino alle 24.00 anche domenica 16 luglio.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private presenti e il passaggio di mezzi di soccorso e di Polizia.