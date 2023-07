Protezione civile: nuova convenzione tra Provincia e le associazioni del coordinamento

Grosseto. Martedì 11 luglio, alle 17.30, nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, sarà presentata alle associazioni di volontariato del coordinamento provinciale di Protezione civile la nuova convenzione, di durata annuale, che regola e coordina le attività di volontariato, ordinarie e in emergenza, su tutto il territorio provinciale. Inizierà da qui il percorso che porterà alla firma della convenzione da parte delle singole associazioni, in modo da renderla operativa a partire dai primi di agosto.

“La nuova convenzione, oltre a contemplare tutte le attività già previste dalla precedente – spiega Valentino Bisconti, consigliere provinciale con delega ai rapporti con il volontariato e la Protezione Civile -, pone l’accento, in particolare, sul monitoraggio del territorio, coordinando l’intervento delle associazioni di volontariato in ordinario e in emergenza, a supporto dei reperibili della Provincia, nelle zone a rischio idrogeologico e idraulico. Un aiuto indispensabile, quello delle associazioni di volontariato, per garantire il presidio fisico dei luoghi che, durante gli eventi atmosferici, presentano maggiori criticità e potenziali pericoli. In provincia di Grosseto questi luoghi sono numerosi, come il sottopasso di Alberese-Rispescia, solo per fare qualche esempio, che si riempie d’acqua in caso di piogge consistenti, o Chessa e le Sante Marie, soggette alle esondazioni del fiume Ombrone. Il personale tecnico della Provincia e le altre forze istituzionali non riuscirebbero a coprire tutte le emergenze senza l’intervento delle associazioni di volontariato. I volontari, attraverso il coordinamento, possono essere impiegati a supporto del personale preposto, come ad esempio nel taglio degli alberi pericolanti in caso di forti raffiche di vento, o nello svuotamento dei sottopassi con le idrovore, e in altre svariate attività, in collaborazione con le istituzioni.”

“È evidente l’importanza del coordinamento di tutte le associazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio – prosegue Valentino Bisconti –, un compito che la legge riconosce alle Province e che consente di rispondere alle calamità naturali nel modo più efficace possibile, senza lo spreco di energie e impiegando al meglio le diverse professionalità e competenze, di cui sono espressione le varie componenti del coordinamento provinciale. Ringraziamo pertanto tutte le associazioni e tutti i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per garantire la sicurezza dei cittadini.“

Le associazioni

Le organizzazioni che fanno parte del coordinamento provinciale di Protezione Civile della provincia di Grosseto sono 25: Anps Associazione nazionale Polizia di Stato – sezione di Grosseto; Ari Associazione radioamatori Italia – sezione di Grosseto; associazione Radio Follonica 27 CB/OM; associazioni Radio operatori CB Grifone di Grosseto; il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Sast stazione Amiata Grosseto; Circolo nautico Calaviolina di Follonica; Cisom sezione di Grosseto; Cri Croce Rossa Italiana comitato provinciale di Grosseto; Cri sezione di Follonica; Cri Costa d’Argento; Cri sezione di Scarlino; il Gruppo comunale Sorano; la Racchetta, sezione Alta Maremma; Fraternità Misericordia di Arcidosso; Confraternita di Misericordia Simone Crociani di Albinia; Venerabile arciconfraternita di Misericordia di Grosseto; Misericordia di Manciano; Pubblica Assistenza Sassofortino; Sns Società nazionale salvamento, sezione di Follonica; Vab sezione Amiata; Vab sezione Castiglione della Pescaia; Vab Colline Metallifere Monterotondo; Vab sezione Follonica; Vab sezione Gavorrano; Vab sezione Grosseto.