Torna la “Staffetta di Canapone”: attenzione alle modifiche al traffico

Grosseto. In occasione della 14^ edizione della “Staffetta di Canapone”, che si terrà mercoledì 12 luglio a Grosseto, dalle 21 alle 23 circa, è istituito il divieto di transito in alcune vie cittadine.

Il percorso

Di seguito il percorso, che verrà ripetuto per quattro volte: partenza da piazza Duomo – via D.Manin – a destra verso via G.Mazzini (lato teatro) – Mura medicee dal bastione Garibaldi al bastione del Molino a vento – via del Molino a vento – via Mazzini lato ex cinema – piazza del Mercato (già piazza del Sale) – piazza Maniscalchi – via San Martino – via dell’Unione – via A. Saffi (senso contrario) – Porta vecchia – piazza Esperanto – percorso pedonale sottostante alle Mura medicee – Cassero senese – via A. Saffi a destra (senso contrario) – via Montebello (senso contrario) – piazza Indipendenza – piazza San Francesco d’Assisi – via Ginori (senso contrario) – via Garibaldi – largo Gentili – via D’Azeglio – piazza Mensini – via G. Garibaldi – corso Carducci – piazza Duomo (cambio staffetta) – arrivo alle 23 circa in piazza Duomo.

I divieti

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo che non sia al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del percorso intrapreso dai partecipanti;

per tutto il percorso interessato dal transito dei partecipanti è fatto divieto a tutti i veicoli e ai pedoni di immettersi sulla strada e/o attraversarla;

è obbligo che siano rispettati gli orari ed il percorso di gara;

è obbligo per l’organizzatore predisporre e procedere alla “chiusura” temporanea degli accessi privati presidiandoli con il personale volontario o comunque con idonei mezzi che ne precludano l’utilizzo;

è obbligo per l’organizzatore eseguire la ricognizione e il controllo sul percorso di gara per garantire la necessaria sicurezza per i partecipanti e per gli altri utenti;

è obbligo per l’organizzatore far rispettare i tempi della gara, dichiarando fuori gara i concorrenti che dovessero attardarsi oltre il tempo limite, predisponendo all’inizio ed alla fine del corteo dei partecipanti idonei veicoli muniti di cartelli con la dicitura “inizio gara e “fine gara”.

Inoltre, previa autorizzazione del personale comandato, agli incroci, è consentito l’attraversamento del percorso a veicoli e pedoni, poiché la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti.