Lavori in tre vie cittadine: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Via Goldoni

Grosseto. Da martedì 11 luglio, fino e non oltre venerdì 14 luglio, in via Goldoni snc, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione verso corso Carducci, dopo il civico 8 e per tutta la lunghezza dell’occupazione, per lavori di manutenzione ordinaria, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi i veicoli autorizzati all’ingresso nella Ztl, eccetto il mezzo a servizio per l’allestimento e lo smontaggio del cantiere.

Inoltre, al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni, in via Goldoni snc, da dopo il civico 8 e per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il senso unico alternato regolamentato a vista.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via Tevere

Dalle 10.00 alle 12.00 di venerdì 14 luglio, in via Tevere, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 39 fino ai pressi del civico 35, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, per lavori di manutenzione.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via Trieste

Dalle 20.00, fino e non oltre le 22.00 di giovedì 20 luglio, in via Trieste, nella corsia in direzione di via Roma, dai pressi del civico 3 fino ai pressi del civico 3/B, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, con la soppressione temporanea dell’attraversamento pedonale ivi posto, per lavori di manutenzione.

In caso di necessità per esigenze tecniche – lavorative (al momento non previste e conosciute), che creerebbero un ingombro maggiore di quello previsto sulla sede stradale, l’impresa esecutrice dei lavori è autorizzata a istituire il senso unico alternato regolamentato dai movieri, sempre in via Trieste.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.