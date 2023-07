La Fanfara dei Carabinieri a cavallo sfila in centro: occhio alle modifiche al traffico

Grosseto. In occasione dell’esibizione a Grosseto della Fanfara dei Carabinieri del 4° Reggimento a cavallo, dalle 13.00 alle 23.00 di martedì 11 luglio e fino al termine della manifestazione, nell’area di parcheggio a pagamento situata in via Ximenes – lato parco giochi – e precisamente dall’ingresso (all’altezza del civico 56), fino a tergo dell’ufficio adibito al rilascio dei permessi Ztl, ivi posto, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione, con la soppressione degli stalli sosta a pagamento riservati agli autoveicoli e di due stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persona con impedite o delimitate capacità motorie ivi posti.

Inoltre, al passaggio della Fanfara, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli eventualmente a servizio del corteo medesimo (spazzatrice), dalle 18.00 circa e comunque fino al termine della manifestazione di martedì 11 luglio, nelle seguenti vie o piazze del capoluogo: partenza dall’area di parcheggio di via Ximenes (lato parco giochi) – via Ximenes – via Gramsci – Porta Corsica – via Mazzini – corso Carducci e piazza Dante Alighieri (conclusione).