Grosseto. Dalle ore 8.00 di martedì 11 luglio, fino e non oltre alele ore 18.00 di mercoledì 12 luglio, in via Birmania, a Grosseto, sul lato destro in direzione di via Siria, dai pressi del civico 167 fino ai pressi del civico 163, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (24 ore su 24) per lavori di manutenzione.

Sarà comunque garantito il transito pedonale.

Il Comune raccomanda di prestare attenzione.