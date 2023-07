Grosseto. Da martedì 4 luglio fino, e non oltre martedì 2 luglio 2024 (h 24), in via Battisti, nel tratto compreso tra via Paganini e piazza De Maria, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dal civico 23/A fino al civico 15, è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.