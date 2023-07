Grosseto. Dalle 8.00, fino e non oltre le 17.00 di giovedì 6 luglio, nell’area di parcheggio non regolamentata in via Uranio, a Grosseto, in adiacenza al piazzale Parri, e precisamente tra il retro dell’edicola e il centro commerciale, è istituito il divieto di sosta per verifiche sui sottoservizi presenti nell’area.

Il Comune raccomanda di prestare attenzione.