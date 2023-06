Riciclo delle bottiglie in Pet, un nuovo ecocompattatore: buoni sconto per i cittadini virtuosi

Grosseto. Grazie alla collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro, l’amministrazione comunale di Grosseto ha potuto installare, all’interno della città, dei compattatori specifici per il riciclo delle bottiglie in Pet, contraddistinte da un tipo di plastica leggera e flessibile, inodore e incolore, che dovrebbe essere utilizzata solo una volta per evitare il rischio di contaminazione batterica.

Ad ospitare il nuovo eco compattatore cittadino è l’area di piazza Parri, caratterizzata dalla vicinanza di numerose abitazioni e attività produttive.

“Il Comune di Grosseto si impegna costantemente per migliorare le pratiche legate al riciclaggio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli -. Questi eco compattatori permettono ai cittadini di smaltire correttamente le bottiglie e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto sulla spesa. Con l’ausilio dell’app Coripet, scaricabile da smartphone, è possibile accedere infatti alla macchina ‘mangia plastica’, inserire le bottiglie e guadagnare punti utili per buoni sconti del circuito ‘Coripet ti premia’“