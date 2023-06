Via libera al rendiconto finanziario e alla variazione di bilancio: gli investimenti previsti

Grosseto. Approvati in Consiglio comunale il resoconto finanziario del 2022 e la variazione di bilancio 2023/2025.

Due deliberazioni che hanno evidenziato la velocità di risanamento finanziario del Comune di Grosseto, che nel 2015 aveva un deficit di 15 milioni di euro che è passato oggi a 3 milioni di euro. Il che significa che il Comune di Grosseto è prossimo a raggiungere l’obiettivo della ripianificazione del disavanzo di bilancio, prevista originariamente per il 2044.

Gli interventi

Una corretta politica finanziaria, perseguita dal Comune, ha portato all’ottenimento di oltre 11 milioni di euro di avanzo disponibile, che sarà applicato nel 2023 per circa 5,5 milioni di euro, destinati in buona parte alla demolizione e alla ricostruzione della scuola di via Montebianco attraverso risorse proprie che limitano così il ricorso a mutuo.

Tra gli altri interventi, prossimi all’apertura dei cantieri, anche l’immobile di via Saffi o ancora l’impianto sportivo di via Adda e la mensa per la scuola di via Giotto. Interventi tutti ricadenti nel Pnrr, il cui perseguimento è considerato strategico e di massima priorità per l’amministrazione comunale.

L’intera operazione di risanamento finanziario consente al Comune di Grosseto di guardare anche agli anni a venire, riservando così una cifra cospicua del proprio avanzo per le future necessità, sia pure con destinazioni vincolate.

La parte corrente è cosi impiegata:

€ 320.000,00 per manutenzioni ordinarie di viabilità;

€ 175.757 come contributo 2023 per l’Ente Parco regionale della Maremma;

€ 120.599,00 per la gestione degli arenili;

€ 40.000,00 come trasferimento a Fondazione Grosseto Cultura;

€ 50.000,00 per iniziative culturali e sportive d’interesse turistico;

€ 10.000,00 per iniziative ed eventi sportivi.

I principali interventi da imputarsi in conto capitale sono:

€ 900.000 per l’anello di viabilità attorno alle mura;

€ 90.00 per la progettazione esecutiva della rotatoria di via Genova;

€ 439.746 per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio di via Saffi;

€ 1.550.000 per la sostituzione edilizia nella scuola di via Monte Bianco;

€ 256.000,00 per la costruzione della nuova mensa nella scuola elementare di via Giotto;

€ 250.602,15 per la ciclovia tirrenica;

€ 45.000,00 per l’acquisto degli arredi della biblioteca Chelliana;

€ 70.000,00 per l’acquisto degli arredi nelle scuole;

€ 123.000 per la ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Adda;

impieghi per altri progetti del Pnrr per 719.754 euro;

€ 64.821 per altri interventi.

“In un momento di pianificazione e cantierizzazione degli interventi Pnrr, siamo in grado di poter far fronte con proprie risorse a buona parte dei lavori previsti e fare spazio al ricorso ai mutui per completare il finanziamento di tutti i restanti interventi del Pnrr, così da completarli – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al bilancio Simona Rusconi -. Questo il risultato di maggior rilievo di cui questa Amministrazione può andare fiera”.

Soddisfazione, quindi, del sindaco e dell’assessore, che pongono in evidenza “la buona politica di gestione finanziaria dell’Ente, che porterà risultati tangibili proprio sulla scelta strategica del Pnrr. Nelle scuole, dove il Comune pone massima attenzione, nel sociale, dove attraverso interventi previsti del Pinqua si realizzeranno nuove strutture destinate al social housing , nella viabilità, cui si aggiungono interventi sulla cultura e sul turismo. Grosseto si sta riqualificando e rilanciando per dare alla città un volto nuovo e nuovi servizi”.