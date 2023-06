Grosseto. Dalle 8.00 di lunedì 3 luglio fino e non oltre le 17.00 di mercoledì 5 luglio, in via Mascagni, a Grosseto, nella carreggiata in direzione di piazza della Libertà, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 22 fino ai pressi del civico 18, è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.