Grosseto. Mercoledì 5 luglio e venerdì 7 luglio, dalle 8 alle 17, in via Pergolesi, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Battisti e il civico 2, è istituito il divieto di transito e sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private esistenti.