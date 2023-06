Festival “GRande estate”: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Da lunedì 26 giugno fino e non oltre venerdì 30 giugno, in piazza Dante Alighieri a Grosseto, sono istituiti il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, per lo svolgimento del festival “GRande estate“.

Di seguito le modifiche alla circolazione stradale:

via Ricasoli è indicata come strada senza uscita, con ingresso da piazza del Mercato;

nei giorni 27 e 29 giugno, con orario giornaliero dalle 17.00 alle 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, in piazza Duomo e in via Manin, sono istituiti il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi di soccorso in servizio di emergenza;

sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del contrassegno speciale invalidi da piazza Duomo, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione;

sono istituiti due stalli di sosta riservati alla sosta dei taxi in piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci);

è’ istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie in piazza Gioberti (lato sinistro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci);

corso Carducci, all’intersezione con via Garibaldi, è indicata come strada senza uscita;

piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini;

nei giorni 28 e 30 giugno, con orario giornaliero dalle 17.00 alle 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, in via Saffi, nel tratto compreso tra via Andrea da Grosseto ( dopo l’ultimo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio della Guardia di Finanza) e la fine del Giardino dell’Archeologia (inizio fabbricato dell’anagrafe), sono istituiti il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi di soccorso in servizio di emergenza;

per agevolare il transito in uscita dalla Ztl, i veicoli transitanti in via Mazzini, giunti all’altezza del corso Carducci (da posizionare nella freccia direzionale con indicazione ‘Uscita’) possono svoltare a sinistra in quest’ultima via (lato via Porciatti/via Manetti) con conseguente abbassamento del Pilomat, ivi posto (regolamentata da precedenza a destra) e l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra (direzione via Manetti);

i Pilomat verranno ripristinati nella loro posizione originale solo a partire dal primo luglio e dovranno essere apposte delle transenne all’accesso al corso Carducci (con via Porciatti /Manetti) nei periodi non compresi dai divieti.

Sarà comunque garantito l’accesso alle eventuali proprietà private presenti.