Lavori in via Fiume: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Da giovedì 22 giugno, fino e non oltre mercoledì 9 agosto, in via Fiume, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 9 per tutta la lunghezza dell’occupazione fino ai pressi del civico 9/A1 (escluso lo stallo di sosta riservato ai veicoli per carico e scarico merce) è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private/ attività commerciali eventualmente presenti.