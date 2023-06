Lavori in via Parini: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle 7.00, fino e non oltre le 20.00 di mercoledì 21 giugno, in via Parini, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Giusti e via Balbo, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 2 per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Per i lavori è inoltre istituito il divieto di fermata in via Parini, sul lato destro (nel punto opposto all’occupazione) rispetto alla direzione consentita, per tutta la lunghezza della proiezione dell’occupazione suddetta.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private, eventualmente presenti.