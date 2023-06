Emergenza abitativa: il Comune convoca il Tavolo del disagio abitativo

Grosseto. Il lavoro precario, la perdita o la riduzione dell’orario di lavoro e le difficoltà di pagare l’affitto sono due facce della stessa medaglia. La medaglia della morosità incolpevole.

Nonostante i finanziamenti europei per l’inclusione sociale, l’emergenza abitativa persiste in Italia e nel nostro territorio con un numero significativo di famiglie in attesa di alloggi popolari. Per far fronte a questo problema, il Comune di Grosseto ha deciso di convocare il Tavolo comunale del disagio abitativo.

I dati

All’ordine del giorno i dati forniti dal Tribunale di Grosseto sugli sfratti eseguiti nel 2022 e fino al 10 giugno di quest’anno.

Si tratta di dati importanti ma, che, rispetto alla situazione congiunturale in corso, mostrano una lieve flessione a dimostrazione del lavoro messo in atto dall’amministrazione comunale. 64 gli sfratti eseguiti, nel comune grossetano, nel 2022. Numero che scende, al 10 giugno di quest’anno, a 27 abbandoni forzati da parte degli inquilini.

Il Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, ha richiesto formalmente al Tribunale di Grosseto i dati sugli sfratti eseguiti per poter, a partire da questi, promuovere iniziative che investiranno il Tavolo comunale del disagio abitativo.

“Nell’occasione si ufficializza che il bando morosità 2022, pubblicato in collaborazione tra Comune e Coeso Società della Salute, ha visto l’erogazione di otto pratiche, peraltro già liquidate. Queste otto famiglie – puntualizzano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – sono state salvate da uno sfratto esecutivo. Operazioni che ci riempiono di soddisfazione e che confermano la bontà del percorso intrapreso”.