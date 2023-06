Le Cinque Vele sventolano ancora sull’Isola del Giglio: “Grande soddisfazione”

Isola del Giglio (Grosseto). Anche quest’anno le Cinque Vele di Legambiente sventoleranno sull‘Isola del Giglio. A ritirarle è stato l’assessore al turismo Walter Rossi in rappresentanza dell’amministrazione e del sindaco. Una giornata importante che va a celebrare quelle politiche del mare che da sempre caratterizzano il Comune.

“Abbiamo fatto e facciamo molto per il nostro mare e per il nostro territorio – commenta il sindaco Sergio Ortelli –. Anche quest’anno abbiamo promosso le iniziative della pulizia della nostra costa e questa attenzione è stata nuovamente premiata. Per noi avere le Cinque Vele rappresenta un motivo di orgoglio che diventa anche il biglietto da visita per tutti coloro che approderanno sulle nostre isole e che troveranno di fronte questo prestigioso vessillo sul pennone al momento dello sbarco”.

Molto soddisfatto anche l’assessore al turismo Walter Rossi. “L’emozione di ritirare le Cinque Vele è stata grande – afferma -, soprattutto lo è anche la responsabilità che quel vessillo porta con sé e che testimonia quando di buono abbiano fatto, ma anche quanto dobbiamo lavorare per far sì che venga confermato nel corso degli anni, così come è avvenuto nelle ultime stagioni. Le Cinque Vele di Legambiente testimoniano un impegno che non è solo dell’amministrazione, ma di tutta la popolazione del Giglio che ci tiene alla sua isola e che ne è custode e che si affianca a politiche turistiche sostenibili ed ambientali volte alla conservazione della qualità del nostro mare”.