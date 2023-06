Lavori anti black out in città e nella frazione: Enel investe oltre un milione

Grosseto. A Marina di Grosseto sostenibilità ambientale, innovazione e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione per una stagione estiva di luce e di eventi. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, ha concluso tutti gli interventi di potenziamento del sistema elettrico per un investimento complessivo di oltre un milione di euro.

I lavori

Il progetto è stato articolato e negli scorsi mesi ha comportato l’esecuzione di diversi interventi: anzitutto, è stata realizzata una linea di media tensione completamente interrata di 4,2 chilometri che costituisce una nuova direttrice dell’energia in uscita dalla cabina elettrica denominata “Strillaie” e raggiunge, dopo aver attraversato il centro abitato di Marina di Grosseto, la cabina “Firenze”, a sua volta è collegata all’impianto chiamato “Grossetana”, in modo da assicurare una distribuzione dell’elettricità equilibrata ed efficiente in tutto l’abitato; anche le linee di media tensione “Europa” ed “Orcagna”, che servono anche altre zone della città di Grosseto, sono state potenziate e collegate in un sistema automatizzato di gestione della rete grazie a questa smart grid.

Queste attività garantiscono adesso una richiusura di riserva in anello in un’ampia porzione di Marina di Grosseto, e anche della città di Grosseto, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e che, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

A queste operazioni si sono aggiunti il rifacimento completo della cabina esistente di via del Platino, sempre in città, attraverso l’installazione di apparecchiature motorizzate di ultima generazione per l’attivazione del nuovo sistema di automazione “DSO 4.0” che prevede interventi per altre 33 cabine del territorio nel corso della seconda parte del 2023, e la realizzazione di una nuova cabina in via Poliziano, a Marina, la cui “messa in servizio” completa avverrà nelle prossime settimane, costruita con i migliori standard tecnici e ambientali e con un’attenzione particolari ai criteri di sostenibilità, sicurezza e decoro urbano. Dal nuovo impianto escono linee di bassa tensione che miglioreranno ulteriormente la qualità del servizio elettrico per tutta Marina.

Segnalazioni

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’amministrazione comunale di Grosseto, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento. L’azienda ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il numero verde 803.500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm