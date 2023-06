Manomissione del suolo pubblico, modificato il regolamento: più obblighi per chi esegue lavori

Grosseto. Approvata, in Consiglio comunale, a Grosseto, la modifica del regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, risalente al maggio 2017.

Una necessità che scaturisce delle mutate esigenze operative frutto, soprattutto, dello sviluppo e della diffusione capillare delle infrastrutture. Non è una novità che, negli ultimi anni, il territorio comunale abbia, infatti, registrato un aumento esponenziale di richieste di manomissione di suolo pubblico da parte di soggetti gestori di pubblici servizi e di soggetti privati. A fronte di ciò, l’amministrazione, su indirizzo dell’assessore ai lavoripPubblici, ha ritenuto necessario, nonché opportuno, modificare il vigente regolamento al fine di disciplinare, in maniera più puntuale, le modalità di esecuzione degli interventi di scavo e del conseguente ripristino (provvisorio e definitivo) sulle aree interessate.

Le novità

Il nuovo regolamento, in vigore dal 16° giorno dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Grosseto, responsabilizza in primis i gestori, gli addetti ai lavori ed i tecnici.

Ad oggi, la manomissione da parte di soggetti terzi veniva sì richiesta all’amministrazione comunale, ma non prevedeva la nomina di un progettista, nè tanto meno di un direttore dei lavori. La modifica al regolamento e le conseguenti nomine responsabilizzano il soggetto esecutore e, al tempo stesso, rassicurano l’amministrazione comunale sul corretto svolgimento della manomissione e del ripristino finale.

Il nuovo regolamento obbliga i gestori, che programmano annualmente i propri interventi manutentivi, ad inoltrare e portare a conoscenza dell’amministrazione comunale la stessa programmazione.

Infine, ma non meno importante, la modifica inserisce una tempistica, pari a 48 ore per il ripristino provvisorio e a due mesi per il ripristino definitivo dello stato originario.

Al tempo stesso, viene aumentata la superficie di ripristino, che comprende l’intera risistemazione dei marciapiedi e l’obbligo di riportare alla normalità fino a 7 metri lineari della carreggiata.

“Un risultato importante per l’amministrazione – evidenziano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – che attenua eventuali contenziosi con l’Ente terzo e, diminuendo i tempi dell’intervento e aumentandone l’efficientamento, dimostra un’attenzione particolare per i cittadini”.