Lavori in via Roma: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle ore 8.00 fino e non oltre le ore 20.00 di lunedì 19 giugno in via Roma, a Grosseto, nel tratto compreso tra la stessa via Trento e via Bolzano, è istituito il divieto di transito, per lavori di rifacimento di un tratto della condotta fognari, per conto di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Le modifiche al traffico

Di seguito le modifiche che verranno apportate alla circolazione:

l’inversione dell’attuale senso unico di marcia in via Trento, nel tratto compreso tra

la stessa via Roma e via Fucini;

la stessa via Roma e via Fucini; è istituita la segnaletica di “Stop” (fermarsi e dare precedenza) sull’intersezione di via Fucini con via Trento e di direzione obbligatoria a dritto nella stessa via Fucini (in direzione di via Matteotti) e di direzione obbligatoria a destra in via Trento con direzione verso via Mameli;

per i veicoli che transitano in via Fucini, provenienti da via Udine, giunti all’altezza dell’intersezione con via Trento, è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in quest’ultima via in direzione di via Mameli;

per i veicoli transitanti in via Roma, giunti all’altezza dell’intersezione con via Trento, è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in quest’ultima via, in direzione di via Mameli;

per i veicoli che transitano in via Trento (provenienti da via Tolmino e da via Buozzi), giunti all’altezza dell’intersezione con via Roma, è istituita la direzione obbligatoria a dritto, nella stessa via Trento, in direzione di via Mameli.

Sarà comunque garantito il transito pedonale, si raccomanda di prestare attenzione.