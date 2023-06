Lavori in alcune vie cittadine: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Lavori in via Saffi

Grosseto. In via Saffi, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Colombo e Chiasso Franchini, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita dai pressi del civico 49 fino ai pressi del civico 45 (per tutta la lunghezza dell’occupazione), è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata, a partire da lunedì 19 giugno e non oltre sabato 29 luglio, per lavori di manutenzione straordinaria.

Inoltre, in Via Saffi, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, nei pressi del civico 43 (nel primo stallo di sosta riservato agli autoveicoli non interessato dall’occupazione) è istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli per operazioni di carico e scarico merce (segnaletica orizzontale e verticale) con orario giornaliero dalle 8.00 alle 19.00.

L’impresa esecutrice dei lavori, in caso di necessità, è autorizzata a istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Lavori in via Aurelia Nord

Dalle 8.00 di lunedì 19 giugno fino e non oltre le 20.00 di venerdì 23 giugno, in via Aurelia Nord, a Grosseto, nella corsia con direzione Livorno, dai pressi del civico 177 per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Lavori in via Ombrone

Dalle 7.00 fino e non oltre le 12.00 di martedì 20 giugno, è istituito il divieto di transito e di sosta nel centro abitato di Grosseto, nell’area di parcheggio di via Ombrone, nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 16, per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.