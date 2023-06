Grosseto. In via del Piombo, a Grosseto, nei pressi del civico 1, per tutta la lunghezza e su ambo i lati, da giovedì 15 giugno fino a martedì 25 luglio è istituito il divieto di fermata per lavori di manutenzione straordinaria.

Resterà comunque garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Il Comune invita a prestare attenzione.