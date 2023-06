Lavori in via Senese: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 di mercoledì 7 giugno è istituito il divieto di transito nei seguenti tratti, per lavori di manutenzione straordinaria in via Senese, a Grosseto:

nel centro abitato di Grosseto, in località San Martino, in via Scansanese, esclusivamente nella corsia con direzione Istia D’Ombrone, nel tratto compreso tra la prima rotatoria (nei pressi civico 287) situata prima della “canalizzazione” verso via Pollini e la seconda rotatoria situata in corrispondenza di via Della Steccaia, è indicata come Strada senza Uscita con ingresso dalla prima rotatoria suindicata;

nel centro abitato di Grosseto, in località San Martino, per i veicoli transitanti in via Scansanese, con direzione Istia D’Ombrone, giunti in corrispondenza della prima rotatoria situata prima della “canalizzazione” verso via Pollini è istituita la direzione obbligatoria a destra verso via Pollini (per poi continuare in via della Steccaia e impegnare la rotatoria ivi posta), anche con l’ausilio di movieri;

nel centro abitato di Grosseto, in località San Martino, per i veicoli provenienti da via Pollini, giunti in corrispondenza della prima rotatoria con via Scansanese (nei pressi del civico 287), è istituita la direzione obbligatoria a sinistra, in direzione Grosseto;

nel centro abitato di Grosseto, in località San Martino, per i veicoli transitanti in via Scansanese con direzione Grosseto, giunti in corrispondenza della rotatoria con via della Steccaia, è istituita la direzione obbligatoria a dritto in direzione Grosseto;

nel centro abitato di Grosseto, in località San Martino, per i veicoli transitanti in via Lenzi (strada senza uscita), giunti in corrispondenza di via Scansanese, è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in via Scansanese, in direzione di Grosseto.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione.