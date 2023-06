Grosseto. Dalle 8 alle 9 di lunedì 12 giugno è istituito il divieto di sosta in via Porciatti, nel tratto compreso da dopo l’area d’intersezione con via Corridoni (per tutta la lunghezza della stessa), per lavori di manutenzione ordinaria.

Per motivi di sicurezza, nell’area di marciapiede interessata o adiacente ai lavori, dovrà comunque essere garantito il transito pedonale.