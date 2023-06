Festa della Repubblica: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti in centro

Grosseto. In occasione delle celebrazioni dell’anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, sono state apportate, attraverso un’ordinanza, le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale a Grosseto.

Le modifiche al traffico e i divieti

Dalle 6.00 alle 13.00 di venerdì 2 giugno, e comunque fino al termine della celebrazione del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a Grosseto, rispettivamente in via Fallaci (corsia con direzione da via Porciatti a piazza Rosselli), in via Oberdan (nel tratto compreso tra via Buozzi e piazza Rosselli), in via Matteotti (nel tratto compreso tra via Rattazzi e piazza Rosselli), in piazza Rosselli, in via Roma (lato sinistro rispetto alla direzione consentita, nel tratto compreso tra piazza Rosselli e via Damiano Chiesa, escluso lo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posto).