Aghi di pino: nelle frazioni balneari parte il servizio di raccolta a domicilio

Grosseto. A partire da lunedì 5 giugno, fino a sabato 30 settembre, nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare verrà attivata la raccolta a domicilio di aghi di pino.

Il servizio

Il servizio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, prevede un preciso calendario di ritiro.

A Marina, le utenze residenti nella zona A – da piazza dei Platani a viale Montecristo – dovranno esporre, davanti alla propria abitazione, i sacchi contenenti il materiale tutti i venerdì, entro e non oltre le ore 6. Il ritiro dei sacchetti per i cittadini residenti all’interno della zona B – dal lungomare Leopoldo II di Lorena a via XXIV Maggio – invece, è previsto tutti i mercoledì al medesimo orario.

Per quanto riguarda la frazione di Principina (zona C), il servizio verrà effettuato tutti i lunedì.

Il mancato rispetto dei giorni e degli orari di esposizione può comportare una sanzione amministrativa e la sosta dei rifiuti fino alla settimana successiva.