Un nuovo maxi parcheggio vicino al mare: previsti 283 stalli per auto e camper

Grosseto. In zona “La Canova”, lungo la Strada delle Collacchie – che collega Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia – arriverà un nuovo parcheggio per camper e auto.

La nuova area sosta prevederà ben 244 stalli per automobili, di cui 11 per disabili, e 39 postazioni per camper.

Il commento di sindaco e assessore

“Un intervento, questo, atto ad offrire un ulteriore servizio ai turisti che ogni anno visitano la nostra splendida costa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi –. Il parcheggio si inserisce nella lista delle numerose opere realizzate all’interno della fascia costiera a nord di Marina di Grosseto. Uno dei maggiori problemi riscontrati dai visitatori e dai residenti era proprio la carenza di posti auto, che andavano a limitare l’afflusso turistico. Negli ultimi anni laAmministrazione comunale è quindi intervenuta a riguardo, realizzando una serie di spazi atti ad ospitare quanti più veicoli possibili. Quest’ultimo, situato in un’area fuori foresta, si troverà nei pressi dell’oasi di San Felice, affiliata al Wwf, che, grazie alle sue caratteristiche, rappresenta uno dei maggiori punti di forza del nostro territorio.”

Dal punto di vista urbanistico è tutto pronto: i lavori partiranno una volta avviate le pratiche necessarie.