Tari, il Comune abbatte le tariffe 2023: tutte le riduzioni

Grosseto. Il Comune di Grosseto abbatte le tariffe Tari 2023.

Questo quanto emerge dalla deliberazione di Consiglio comunale di Grosseto che, in tema di tassa sui rifiuti, ha approvato un leggero, ma significativo abbattimento tariffario per le utenze domestiche ed una contestuale, importante riduzione della stessa Tari per le attività produttive.

Si tratta di risultati lusinghieri per l’amministrazione comunale Vivarelli Colonna, che interviene a sostegno delle fasce più deboli. In particolare, per gli immobili fino a 50 mq la riduzione è prevista per ogni numero di componente, mentre per gli immobili fino a 100 mq è prevista per nuclei superiori a 2 componenti. In sostanza, la riduzione aumenta in proporzione al numero di componenti del nucleo familiare. Un intervento, dunque, teso a favorire le fasce sociali più fragili, nel solco di una tematica particolarmente a cuore a questa seconda consiliatura.

Quanto alle attività produttive, invece, rispetto allo scorso anno le stesse godono di una riduzione media del 2,43% in tema di tariffazione dei rifiuti, conseguenza questa di una serie di fattori costituenti il calcolo tariffario. Tra questi, non soltanto l’ottenimento di una riduzione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, per un totale di 55mila euro, ma anche l’incremento della base imponibile, conseguenza dell’apertura di nuove attività commerciali, tra cui il nuovo polo di via Castiglionese, il cosiddetto MarePark, e il nuovo Eurospin di via Aurelia Nord.

A ciò si aggiunge, infine, una continua e costante lotta all’evasione, portata avanti dal Servizio Entrate che, attraverso interventi di verifica, ha reinserito quei soggetti che dichiaravano di non usufruire dei servizi comunali Tari, in realtà accedendovi.

Da rilevare, infine, che il Comune di Grosseto, con l’approvazione del bilancio 2023-2025, ha stanziato, nella parte Spesa del proprio bilancio, una somma che consentirà, nel giro di pochi mesi, di pubblicare un avviso pubblico a favore delle attività produttive colpite dalla crisi economica.

“La riduzione della Tari è un ulteriore aiuto per i nostri concittadini in un momento di difficoltà economica generalizzato ed è, per questo, motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al bilancio Simona Rusconi –. Ci auguriamo di poter continuare su questa strada, aumentando i servizi al cittadino e abbassando le tasse. Un doveroso ringraziamento va anche all’Ufficio Ambiente e all’ufficio Servizio Entrate per il prezioso contributo. Siamo, infine, orgogliosi di poter annunciare che Grosseto con il 65,4% di raccolta differenziata è il primo capoluogo di Provincia della Comunità d’Ambito Grosseto-Arezzo-Siena”.