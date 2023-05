Ambito turistico: bando del Comune per il restyling e la realizzazione di materiale promozionale

Grosseto. Il Comune di Grosseto rende noto che, nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente del Comune, sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo Bando Ambiti – D. D. R.T. n. 5985 del 29/03/2022. // CUP CIPE: F59I22000830006 – CUP ST: 5985.29032022.215000019 – Comune di Grosseto è contenuto un avviso di richiesta preventivo/proposta commerciale per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per l’affidamento diretto in forma semplificata, da effettuare mediante il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana Start, del servizio di restyling e realizzazione di materiale promozionale informativo concernente l’Ambito turistico .

Allegati alla richiesta sono presenti il capitolato, il Due, che attesta i requisiti della ditta per contrattare con la pubblica amministrazione, e la domanda di partecipazione, da compilare sottoscrivere ed inviare unitamente all’offerta entro e non oltre le ore 12,00 del prossimo 9 giugno.