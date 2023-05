La Pro Loco compie 90 anni: al via la campagna associativa

Marina di Grosseto (Grosseto). “Inizia l’avventura! Diventa sostenitore della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare“: questo il claim della campagna associativa 2023 dell’associazione pro-territoriale delle frazioni balneari del Comune di Grosseto.

Partita già da diverse settimane, i risultati fanno ben sperare: già tante persone si sono avvicinate alla Pro Loco e hanno sottoscritto la tessera che ha un costo simbolico di 15 euro e anche molte aziende stanno decidendo di contribuire a vario titolo alle iniziative proposte e a quelle in cantiere.

“Nel mese di febbraio – racconta Loretta Teresini, presidente della Pro Loco – abbiamo rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione e da subito si sono visti i frutti del lavoro di sensibilizzazione svolto negli anni passati: nove i consiglieri eletti, provenienti principalmente dalle realtà economiche più rappresentative delle due frazioni, che hanno dato vita a un direttivo motivato ed entusiasta. In linea con le scelte del consiglio precedente, ma con un team più nutrito, abbiamo avviato un lavoro di progettazione su vari fronti servendoci dell’aiuto di professionisti esterni per la parte puramente artistica e tecnico-organizzativa. La finalità che il direttivo si è data è quella di strutturare un programma di attività che abbia le caratteristiche di essere ciclico e che quindi possa perdurare nelle prossime stagioni: stiamo pensando anche ad attività ‘per tutto l’anno’, da svolgere nella sala comunale, che vorremmo utilizzare come punto di riferimento ludico e culturale per tutta la comunità, specialmente dopo essere usciti dalla pandemia, che tenendoci forzatamente isolati, ci ha tolto a lungo il piacere della condivisione.”

Come lo scorso anno, anche per l’estate 2023 l’associazione parteciperà al bando comunale specifico per le Pro Loco, che assegna fondi sulla base di un programma di eventi estivi: “Con piacere – continua Teresini – abbiamo accolto la notizia del rinnovo del bando da parte dell’assessorato al turismo, che ringraziamo per l’occasione. Abbiamo a questo proposito delineato un programma che prende spunto da quanto fatto lo scorso anno, con alcune novità. Stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma siamo molto soddisfatti di quanto ideato. Ringraziamo per l’impegno e la collaborazione l’Associazione Balneari, da sempre attenta ai bisogni e alle esigenze di cittadini e turisti, e ringraziamo tutti gli sponsor per rinnovare la fiducia riposta nel nostro operato.”

Questo 2023 sarà un anno particolare per la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, perché festeggerà i suoi primi 90 anni di vita: si data infatti al 1933 la costituzione dell’associazione, che negli anni ha accompagnato lo sviluppo e la crescita del litorale grossetano con impegno e dedizione tipico di chi ama la propria terra.

“Questo anniversario vorremmo fosse lo stimolo per riflessioni sul ruolo della nostra associazione, quello cha ha rappresentato, ma soprattutto quello che vorremmo riuscire a far sì che rappresentasse – prosegue Teresini –. Il San Rocco Festival accoglierà una serata dedicata al nostro novantesimo, dove non mancheranno sorprese, e poi una mostra che vedrà protagonista la testimonianza scritta e illustrata di un libretto uscito nel ventennale dell’associazione, oltre a immagini storiche che daranno vita ad una mostra diffusa. È in produzione anche una pubblicazione alla quale stiamo lavorando e che speriamo di presentare nel mese di agosto” .

Non solo eventi o iniziative in loco, l’impegno della Pro Loco per il territorio passa anche dal web: sono infatti 3 anni che è on line il portale www.rivieradellamaremma.it che raccoglie al suo interno l’elenco delle strutture ricettive della costa grossetana, dei ristoranti, dei bar, ma anche dei negozi e dei servizi; che propone una sezione dedicata alle news e agli eventi che succedono tra Marina e Principina, ma anche di importanti comunicazioni e progetti.

“Proprio in queste settimane stiamo avviando con l’azienda che segue questo aspetto – racconta Teresini – un’azione di restyling del sito con un aggiornamento delle aziende presenti e dei contenuti. Confidiamo che tutti i commercianti, i gestori di strutture ricettive, di somministrazione, gli stabilimenti balneari, vogliano entrare a far parte del nostro portale per offrire ai turisti, ma anche ai grossetani, un ‘luogo’ utile, funzionale, aggiornato ed efficace per reperire le informazioni che servono loro”

Sostenere la Pro Loco quindi significa sostenere Marina e Principina: chi, da turista o da cittadino, approda nella spiagge, nelle pinete, nel mare e nelle viuzze delle frazioni non può che innamorarsene e volerne il meglio per far si che tante altre persone possano godere di tali meraviglie.

“Per me è un impegno, ma anche un privilegio, essere presidente di questa associazione – conclude Teresini –, dove il lavoro volontario mio e di tanti altri che come me donano tempo ed energie per il bene comune, è spesso ripagato dal successo delle nostre iniziative e dalle parole di stima, di affetto e di meraviglia che i turisti ci riportano, legate a Marina o Principina. Invito quindi ciascuno, piccolo o grande, marinese o principinese, grossetano o turista a sostenere la Pro Loco sottoscrivendo la tessera, lasciando un contributo o offrendo il proprio tempo per le varie attività che ci sono in programma. La nostra sede sarà aperta fino a metà settembre tutti i martedì dalle 16.00 alle 19.30 e tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00. Nel nostro sito trovate le indicazioni per unirvi a noi oppure i contatti per scriverci o iscrivervi alla nostra newsletter.”

E proprio il caso di dire: l’avventura è iniziata.